...prossimi ai 35/36°C al Centro ea 33/34°C sulla Valle Padana', spiegano i meteorologi. "Guardate cosa arriva dall'Atlantico", Sottocorona prevede un meteo - ribaltone Ma quando finirà il...Si prospetta un autunnoper le case automobilistiche , pronte ad aggiornare le linee di produzione e a lanciare nuovi modellialla fine del 2023. Non solo, ma il Salone di Monaco, noto come IAA Mobility 2023, ...allo scorso anno erano 23 le curve, di cui 14 a sinistra, per 5.063 metri da ripetere 61 volte ... LE PREVISIONI METEO PER IL GP DI SINGAPORE 2023 Come al solito, ilafoso di fine estate a ...

Caldo fino a martedì, poi nubifragi e grandinate: ecco dove. Al Centro-Sud ancora l'anticiclone africano ilmessaggero.it

L'autunno è finalmente alle porte, non solo sul calendario ma anche dal punto di video del meteo. Le ultime previsioni riportano ...Settembre vede il ritorno del maltempo: dopo l'anticiclone africano e il caldo sono previste pioggia e grandine. Le zone a rischio temporali ...