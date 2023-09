Calciomercato | colpo di scena Gattuso | firma vicinissima

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 settembre 2023) La notizia che sta emergendo in queste ultime ore vede protagonista l’ex allenatore del Napoli, che è pronto are per un nuovo club e iniziare cosi la sua avventura su una nuova panchina. Anche la sessione di mercato che si è appena conclusa è stata all’altezza delle aspettative, con la Roma che ha piazzato ilLukaku a sorpresa, ma con le due milanesi che si sono date battaglia a suon di colpi. Da Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze, fino a Frattesi, Thuram e Cuadrado, giusto per citarne alcuni, ma i nomi dei giocatori che hanno cambiato casacca sono stati tantissimi. Delle big italiane, quella che si è mossa di meno è stata la Juve, almeno in entrata, dato che l’unico giocatore arrivato a Torino è stato il solo Weah. D’altronde, Giuntoli era stato chiaro nella sua conferenza stampa di presentazione al popolo bianconero, quando disse che ‘il ...