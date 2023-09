Calcio | Under 20 | Repubblica Ceca ko 1-0 e primo successo per gli azzurrini in Elite League

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tabor, 11 set. - (Adnkronos) - Dopo il convincente pareggio di giovedì scorso a Berlino contro la Germania, per la Nazionale20 è arrivata la prima vittoria nell'. A Tabor, i ragazzi di Alberto Bollini hanno battuto 1-0 i padroni di casa dellagrazie a un gol segnato al 18' della ripresa da Lorenzo Amatucci (Fiorentina). Per gli, un ottimo inizio in un torneo che proseguirà a ottobre con la sfida alla Polonia. "Una partita diversa da quelle che siamo stati abituati a giocare - le parole del tecnico -. Non di dominio, ma di maturità. Abbiamo sofferto un po' neltempo, ma il fatto che la squadra sia riuscita a vincere anche una gara simile significa che siamo davanti a un gruppo molto maturo". Bollini ha cambiato dieci ...

L'Italia under 19 deve fare i conti con la prima sconfitta della gestione Corradi. Gli azzurrini vengono superati per 2-0 dall'Olanda allo stadio Lungobisenzio di Prato, trovando soltanto a sprazzi le ...