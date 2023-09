Calcio | Stampa Ok Verratti-Al Arabi | da giocatore no a Spalletti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per "L'Equipe" il centrocampista ha rifiutato la chiamata in Nazionale. PARIGI (FRANCIA) - Marcoè ormai a un passo dall'Al. Secondo i media francesi il centrocampista italiano lascerà il Psg e andrà a giocare nella Qatar Stars League, la massima divisione dei campionati didel

Dopo la battuta d'arresto contro la Macedonia del Nord , l'Italia torna in campo domani contro l'Ucraina. Luciano Spalletti parla in conferenzaalla vigilia dell'importante match di qualficazione agli Europei 2024 : segui le sue parole in ...Come riportato dae Finanza , 'nel frattempo, come prevedibile, le voci di una possibile ... precisamente a metà maggio, erano uscite altre indiscrezioni, rilanciate dall'agenzia di...Durante una conferenzasul tema, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha enfatizzato con chiarezza la situazione: "Gli ultimi giorni di mercato sono stati complicati, ...

Stroncato a 37 anni da un malore durante un partita di calcio, padre di un bimbo piccolo La Stampa

spesso con il lavoro che faccio non é semplice ma é un obiettivo anche perché la mia famiglia ci ha sempre tenuto dando più importanza allo studio che al calcio» Cagliari News 24 – Registro Stampa ...Il commissario tecnico azzurro alla vigilia della sfida di qualificazione agli Europei 2024 in programma a San Siro: segui le sue parole in tempo reale ...