Calcio | Spalletti | ‘Ucraina squadra organizzata | ci lasceranno poco spazio’

(Di lunedì 11 settembre 2023) Milano, 11 set. – (Adnkronos) – “Sono più organizzati della Macedonia e hanno ben chiaro quello che deve essere l’atteggiamento in possesso palla nostro o loro”. Lo dice il ct azzurro Lucianoin conferenza stampa alla vigilia del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Noi facciamo un gioco verticale sapendo interpretare quello spazio e dobbiamo essere bravi a fare questo. Mentre loro vorranno fare la partita sulle ripartenze, basta guardare il gol che hanno fatto all’Inghilterra. Bisogna fare una buona fase di possesso per infilarci in questi spazi angusti e stretti per andarci a giocare dentro”, aggiunge. L'articoloWeb.

... in conferenza stampa ha parlato per gli azzurri il ct Luciano. Ecco le sue parole. ... Vinciamo le partite e facciamo un buon, cosa che non abbiamo fatto con la Macedonia del Nord. ..."Per forza dobbiamo battere tutti dicedella gara d domani - . Non possiamo tirarci ... Dobbiamo lavorare in questa direzione, fare un buon, che là non abbiamo fatto". Il riferimento ...... ma c'erano difficoltà evidenti nel fare. Noi siamo entrati in campo per fare la partita e ... Dalla Francia è arrivata la notizia che Verratti ha rifiutato la Nazionale, le parole di: "...

Diretta Spalletti: la conferenza del ct dell'Italia prima dell'Ucraina LIVE Corriere dello Sport

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Donnarumma sarà titolare". Luciano Spalletti spiega che domani a San Siro tra i pali ci sarà il portiere del Psg, criticato dopo il gol incassato in Macedonia. "Il ruolo del ...Milano, 11 set. - (Adnkronos) - "Sono più organizzati della Macedonia e hanno ben chiaro quello che deve essere l'atteggiamento in possesso palla nostro o loro". Lo dice il ct azzurro Luciano Spallett ...