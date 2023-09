(Di lunedì 11 settembre 2023) Claudioverso la cittadinanza onoraria di: il giorno buono per "l'incoronazione" in Consiglio comunale del mister delle tre promozioni, l'ultima lo scorso giugno, potrebbe essere ...

Nella proposta si sottolinea che "le imprese del mistercon la squadra del Cagliarirappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i ...Nella proposta si sottolinea che 'le imprese del mistercon la squadra del Cagliarirappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i ...Soprattutto a centrocampo mancava qualità, che neldi Italiano è un dettaglio non secondario. Igor e Quarta che si giocavano il posto da titolare, eche partendo come quarto centrale ...

Calcio: Ranieri cittadino onorario di Cagliari, il voto in aula sport.tiscali.it

Nella proposta si sottolinea che "le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i ...Claudio Ranieri verso la cittadinanza onoraria di Cagliari: il giorno buono per "l'incoronazione" in Consiglio comunale del mister delle tre promozioni, l'ultima lo scorso giugno, potrebbe essere doma ...