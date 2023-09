Calcio | Lione esonera Blanc | Gattuso vicino alla panchina del club francese

Gennaro Gattuso è ad un passo dal diventare l'allenatore del. Secondo Sky Sport, per l'arrivo dell'ex allenatore del Napoli almancano solamente pochi dettagli. Le parti stanno provando a raggiungere l'intesa in queste ore, dopo l'esonero ufficiale di Laurent Blanc. Ilha ottenuto solo 1 punto in 4 gare e Gattuso ...Che sapore ha ilche conta, poi, Vicario l'ha capito in fretta: 3 presenze in Premier, due ... neo allenatore dei francesi , che in un recente Psg -, con i parigini in totale controllo ...Ci pensa così il, che ormai da settimane ha deciso di esonerare Laurent Blanc e affidare il progetto a mani nuove. Inizialmente l'idea era quella di ingaggiare un tecnico di lingua inglese, ma ...

Lione, esonerato Blanc dopo peggior inizio di stagione della storia. Tocca a Gattuso ItaSportPress

Lione, 11 set. – (Adnkronos) – Gennaro Gattuso ripartirà dalla Francia. Dopo l’esperienza in Spagna con il Valencia, terminata lo scorso gennaio con l’esonero, l’ex allenatore di Milan e Napoli è a un ...Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina continuando il personale giro del mondo. Dopo il Valencia, l'ex tecnico del Milan è a un passo dalla guida del Lione fresco di esonero di Laurent Blanc.