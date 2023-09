Calcio in tv oggi lunedì 11 settembre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Saranno le gare di qualificazione ai prossimi Europei e la Serie C ad animare la giornata di11, per quanto riguarda ilin tv. Si inizia alle 18.00 con Armenia-Croazia (diretta su Sky) per passare alle 20.45 a Portogallo-Lussemburgo (visibile su Sky e Cielo). Tutti gli altri match (Lettonia-Galles, Slovacchia-Lichtenstein e Islanda-Bosnia Erzegovina) saranno visibile solo tramite la diretta gol di Sky. Quattro, invece, le gare di Serie C previste per: tutte condi inizio alle 20.45 e trasmesse da Sky, anche se Picerno-Taranto sarà visibile anche sulla Rai. Completano il programma della terza seriena, Benevento-Virtus Francavilla, Fa-Giugliano e Juve Stabia-Avellino. Di seguito l’elenco completo degli ...