Calcio | il caso del bacio sulla bocca Rubiales si è dimesso | «Difenderò la mia onorabilità»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il presidente sospeso della Federazione dispagnola Luisannuncia le sue dimissioni, dopo le polemiche per ilalla giocatrice Jenni Hermoso. «Dimissioni? Sì, devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese», dice. Lo riporta il sito del quotidiano spagnolo Marca.: ho fiducia nel futuro e nella verità «la miala mia innocenza. Ho fiducia nel futuro. Ho fede nella verità», scrive su X. «Oggi», si legge in un lungo post sui social, «ho trasmesso alle 21:30 al presidente ad ...

Da notare infatti che la risoluzione consensuale di un contratto tra una società die un ...perché l'allenatore più vincente della storia dei Blues non è stato esonerato anche in questo. ...2023 - 2024 Serie A Squadra Salernitana Le notizie dall'Africa arrivano frammentarie anche in questoma stavolta sono buone notizie: Boulaye Dia si è regolarmente allenato in Senegal dove ...... in completo stato di alterazione psicofisica, su un autobus ATM ha colpito con ununa ... ha ancora il coraggio di mettere in dubbio l'alto livello di delinquenza che c'è in città Guarda, ...

Caso Rubiales, si dimette il presidente della Federazione calcio spagnola: “Devo farlo perché non posso conti… La Stampa

L’ex c.t. dell’Italia femminile Milena Bertolini racconta la sua verità dopo il disastro ai Mondiali: “Ad aprile ho detto che ...Per ovviare al primo problema, l'idea è di dotare il centrocampo di un'incursionista che dia una mano al reparto offensivo, non è un caso se Frattesi scalpita per prendere il posto di Tonali. Tra gli ...