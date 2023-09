(Di lunedì 11 settembre 2023) Adrianosa che domenica è in programma una partita molto importante con il Lecce. "Credo che quest'annomo menocon le grandi, ma nedi più con le", ha detto l'...

Adrianosa che domenica è in programma una partita molto importante con il Lecce. "Credo che quest'anno faremo meno punti con le grandi, ma ne dovremo fare di più con le medie", ha detto l'...... stressòper tesserarlo bambino sottraendolo all'Inter a cui si erano promessi i genitori, ... Che è poi la grande differenza tra chi nelsi considera baciato dalla natura e chi invece è ......sguardo di insieme a come si sono mosse le venti squadre del nostro massimo campionato di, ... In entrata invece, gli oltre 40 milioni di euro spesi dasi sono trasformati principalmente ...

Calcio: Galliani, dovremo fare più punti con le 'medie' Agenzia ANSA

L'amministratore delegato del Monza ha parlato della gara di martedì sera contro l'Ucraina e valida per le qualificazioni al prossimo Europeo."Quella con l'Ucraina sarà una partita quasi decisiva". Anche per questo, Adriano Galliani, spiega che domani sera sarà a San Siro. L'amministratore delegato del Monza, alla consegna degli astucci bia ...