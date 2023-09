Calcio | Exor | destituite di fondamento ipotesi cessione Juve**

...addirittura superiori e un valore di Borsa di 800 milioni - pesa in modo non sostenibile su. ...l'inchiesta Prisma a Roma FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, City ...TORINO -, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juve , smentisce categoricamente le voci su una possibile cessione del club . Alcune indiscrezioni parlavano di una clamorsa ipotesi di ..."Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento". Lo precisa un portavoce di, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera. Sul Giornale, oggi in edicola, di parla "di grandi manovre per preparare l'addio al club". . 11 settembre 2023

Elkann ha ripreso il ..."Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento ": lo precisa un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società b ...