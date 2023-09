Calcio | clamoroso in casa Juventus | Paul Pogba positivo al doping

(Di lunedì 11 settembre 2023) Doveva essere l’anno della sua rinascita sportiva, dopo i tantissimi infortuni, invece questa potrebbe essere proprio la situazione che mettere la parola fine sulla carriera di. Una notizia che colpisce anche, ovviamente, la: il centrocampista transalpino classe 1993, come riportato dal Corriere, è risultatoad un test anti. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, dopo tante indiscrezioni nella mattinata, è stata annunciata da pochi minuti: il controllo sarebbe stato effettuato al termine della prima giornata di campionato, quella tra Udinese enon era sceso in campo). Tracce di testosterone nel test del francese. Foto: Lapresse

Spunta un retroscena riguardo la mancata convocazione di Marco Verratti con l'Italia. Luciano Spalletti lo avrebbe chiamato per la doppia sfida di qualificazione ai prossimi Europei contro Macedonia ...

Clamoroso in casa Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni apprese dall'Ansa, Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone dopo un controllo antidoping alla prima giornata di campionato ...