Calcio | Castellacci | ' il testosterone potrebbe essere assunto involontariamente'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. - (Adnkronos) - “Non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto doping non puòtranne in casi eccezionali. Non è un problema di quantità. Assumerlo per errore è possibile. Di solitoavvenire tramite pomate o gel che erroneamente vengono considerati innocui. La cosa grave sarebbe se gli fosse stato consigliato di prenderlo. Ci puòla non volontarietà, ed è importante. In caso contrario si raddoppierebbe la pena”. Così l'ex medico della Nazionale Enricocommentando la positività aldel centrocampista della Juventus Paul Pogba. "È una notizia piuttosto clamorosa, il controllo ha trovato tracce di-aggiungea tvplay-. Non so quale, di solito è ...

Caso Pogba positivo al doping , parla il professor Enrico: "Il testosterone non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto ...l'attenzione degli appassionati di......Nel finale della prima frazione la chiude già virtualmente Lucarelli in mischia in seguito a... Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi,, Anichini, Taglioli Lo., Cavallini, Pacciani, ...... Matteo Politano In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale italiana di. "Vedere Luciano sulla panchina ...

Calcio: Castellacci, ‘il testosterone potrebbe essere assunto ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 11 set. - (Adnkronos) - “Non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto doping non può essere assunto tranne in casi eccezionali. Non è un problema di quantità. Assumerlo per ...L'ex medico sociale della Nazionale ha commentato la notizia che sta catalizzando l'attenzione degli appassionati di calcio nel pomeriggio. Doping, analisi e controanalisi: cosa rischia Pogba A tvplay ...