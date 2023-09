Caivano | stesa da 19 colpi | sfida totale allo Stato dopo il decreto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Io leggo questa cosa come una. Come se volessero dire che non hanno paura dello, questa è la chiave di lettura'. Parole forti che sono state commentate dal capogruppo di ...

Ancora una notte di paura a, comune in provincia di Napoli. Ben 19 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel corso ... dai rilievi condotti dalle forze dell'ordine nella "" sarebbero ...Indagini in corso per chiarire dinamica di questa '' e individuare i responsabili a cura dei Carabinieri della compagnia di. Un segnale terribile. La malavita torna a sfidare lo Stato a ...E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al Parco Verde in". Laha tutto l'aspetto di una risposta alla dimostrazione di forza dello Stato che lo scorso 5 ...

Stesa nella notte al Parco Verde di Caivano, don Patriciello: Armi pesanti e volti coperti. Siamo stanchi Fanpage.it

"La domenica volge a termine. Manca poco più di un'ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c'è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ..."In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È… Leggi ...