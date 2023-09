Caivano | spari nella notte nonostante il blitz di propaganda del governo | Don Patriciello | ' E' il terrore'

Lo stesso parroco di, don Maurizio Patriciel lo è intervenuto sulla sua pagina Facebook per denunciare la frequenza di "stese" nella zona, ossia raid armati conin strada: "Notte ...E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al 'Parco Verde in. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona'.E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al 'Parco Verde' in. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona'.

Spari all'impazzata in strada a Caivano. Don Patriciello: "È il terrore" RaiNews

Stesa nella notte al Parco Verde di Caivano. Lo denuncia sui social don Patriciello, il parroco che da anni si batte contro la criminalità. "In sella alle moto,sono arrivati ancora una volta.Volti ...I carabinieri sono intervenuti questa notte a Caivano, in viale delle Margherite, nel Parco Verde, per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Ignoti hanno esploso almeno 19 colpi, di due different ...