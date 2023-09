Caivano | spari all’impazzata nella notte dopo il blitz della polizia Don Patriciello | «Terrore | ma la camorra ha capito che il vento è cambiato»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) «In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando. È il». Questa è la denuncia di padre Maurizio. Domenica sera, poco prima di mezza, è partita la stesa nel Parco Verde di. La terza in una settimana. Diciannove colpi di due diversi calibri sparatida ingoti, e molta paura. Al momento non sono stati rilevati danni o feriti dai Carabinieri. «È il», scrive ancora il parroco da anni impegnato contro la mafia e la criminalità nel Comune del Napoletano. «Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’interdel governo, vergognatevi. E, se avete il coraggio, ...