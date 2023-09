Caivano senza pace | nuovo raid in pieno giorno | esplosi 19 colpi

(Di lunedì 11 settembre 2023) In tarda mattinata, ignoti hanno esploso diversid’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata in strada in via Pio IX, a. Dopo ilarmato della scorsa notte, un secondo episodio oggi a(Napoli). In tarda mattinata, alle 11:30 circa, ignoti hanno esploso diversid’arma da fuoco, dovrebbero essere 19, contro un’auto

... sparandoun obiettivo preciso, con il solo intento di terrorizzare le persone, ... sia verso lo Stato, che ha rivolto di recente molti attenzioni sul Parco Verde di, con un blitz che ha ......asecondo don Maurizio Pratriciello , il parroco anti - criminalità del quartiere, sono un segnale. 'I topi - spiega il prete - si sentono stanati, dopo aver ballato per anni e anniil ...... dopo aver ballato per anni e anniil gatto. La camorra ha capito che qualcosa di impiortante sta avvenendo". Cosi don Patriciello, parroco del Parco Verde di, legge gli spari all' ...

Caivano senza pace: colpi di mitra nella notte. "I clan sfidano lo Stato" ilGiornale.it

“Ai ragazzi dico: non abbiate paura, con la scuola la vostra vita cambierà. Non saranno i botti e gli spari a fermarci”. Così all’Adnkronos la professoressa Eugenia Carfora, preside-coraggio di Parco ..."In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti.