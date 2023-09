Caivano senza pace | colpi di mitra nella notte I clan sfidano lo Stato

(Di lunedì 11 settembre 2023) La “stesa” forse è avvenuta in conseguenza di un botta e risposta. Le fibrillazioni sono dovute essenzialmente alle nuove leve delche si lanciano messaggi minatori sui social e che lamettono in scena scorribande. Don Patriciello: "È la terza volta che accade un episodio simile da quando aè venuto il presidente del consiglio"

...di violenza al Parco Verde di. Nella notte tra il 10 e l'11 settembre ha assistito a quello che probabilmente era um raid a scopo intimidatorio con colpi di arma da fuoco sparatiun ...Stupri, droga e violenze .tregua, spari all'impazzata in strada, non ci sono feriti. Sono diciannove i colpi d'arma da fuoco esplosi la scorsa notte nel corso del raid che ha provocato terrore e paura nel Parco ...... oggetto dell'operazione Maestrale - Carthago richiede scelte forti ecompromessi, per ... Il Governo ha approvato il decretosulla criminalità giovanile. Come Fsp siete d'accordo con l'...

Caivano senza tregua, spari al Parco Verde: 'Terrore in strada, può ... Lo Strillone

A Caivano si spara in strada, esplosi 19 colpi. Don Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde: “Erano armati di mitra. Viviamo nel terrore”.Torna il terrore a Caivano. La comunità campana si risveglia dopo una notte di ansia e paura. Sarebbero stati esplosi 19 colpi di arma da fuoco ...