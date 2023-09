Caivano non dorme | nella notte raid armati con spari per strada

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - I carabinieri sono intervenuti questa, in viale delle Margherite, nel Parco Verde, per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Ignoti hanno esploso almeno 19 colpi, di due differenti calibri, quindi da due armi diverse. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili del. Lo stesso parroco di, don Maurizio Patriciello è intervenuto sulla sua pagina Facebook per denunciare la frequenza di "stese"zona, ossiaconin. "insonne.da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i ...

Un bambinoragiona come un adulto Decreto, giusto il pugno duro sui minori Sì, le babygang sono un fenomeno in crescita che va arginato Decreto- manette, carcere per i genitori ...E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al "Parco Verde" in. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signoreci abbandona. Stamattina si ...Il raid armato sarebbe avvenuto questa notte, quando si è verificato un episodio simile nel comune dirisultano feriti, ma i militari hanno proceduto a sequestrare una Fiat Panda con un'...

A Caivano non è cambiato nulla, nella notte spari in strada | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Ancora spari a Caivano stanotte. Per le vie della città e nell’Arco Verde. Spari in aria. Spari contro tutto e tutti. Spari con armi d’assalto e da guerra. Spari per riaff ...Nei giorni scorsi , è stato approvato il "Decreto Caivano", contenente delle misure di contrasto al disagio giovanile.