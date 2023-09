Caivano | don Patriciello | Dopo anni i topi si sentono stanati

CosiPatriciello, parroco del Parco Verde di, legge gli spari all' impazzata come una reazione dei clan alla pressione dello Stato e all'attenzione delle Istituzioni dopo la visita e gli ...... la 'stesa' che fa paura a Parco Verde: 'Volti coperti, armi pesanti in mano' la denuncia diPatriciello sui social Blitz show acon 400 tra agenti e militari e le telecamere Rai. La '...commenta Gli spari in strada asecondoMaurizio Pratriciello, il parroco anti - criminalità del quartiere, sono un segnale. 'I topi - spiega il prete - si sentono stanati, dopo aver ballato per anni e anni senza il ...

Caivano, nella notte sparati 19 colpi. Don Patriciello: «Terrore coi mitra». Il Viminale aumenta del ... Il Sole 24 ORE

Ieri sera poco prima della mezzanotte, nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. A denunciarlo su Facebook è don Maurizio Patriciello, il p ...Spari in pieno giorno a Caivano, in via Pio IX: diversi colpi di pistola contro un’auto. Poche ore prima, la “stesa” nel Parco Verde.