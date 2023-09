Caivano | Cangiano Fdi | ' lo Stato e il governo Meloni non si fanno intimorire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Ancora spari astanotte. Per le vie della città e nell'Arco Verde. Spari in aria. Spari contro tutto e tutti. Spari con armi d'assalto e da guerra. Spari per riaffermare un potere che la camorra vede via via scemare grazie alla presenza continua e costante dello, delle istituzioni, della Chiesa. Èproprio don Maurizio Patriciello a denunciare l'ennesima 'stesa' stanotte. Lo ha fatto con toni duri ma preoccupati. Ha paura che questi delinquenti ritorneranno a sparare, ale persone perbene, a cercare di ridurle in silenzio con la violenza e il terrore". Lo dichiara Gimmi, deputato campano di Fratelli d'Italia. "Stia tranquillo don Maurizio - prosegue -: capisco la sua ansia, il suo timore, la sua disperazione di chi combatte una guerra ...