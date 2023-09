Cailee Spaeny e Dakota Johnson stanno insieme?

Peter Sarsgaard vince la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile in 'Memory' di Michel Francovince la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile in 'Priscilla' di ...: l'hair look perfetto per la Coppa Volpi è il french bob (vaporoso e no frizz) L'hair cut imprescindibile per ritirare un premio prestigioso e ambitissimonon ha dubbi: è ...Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile L'interpretazione eccezionale dinel film PRISCILLA di Sofia Coppola ha meritato la prestigiosa Coppa Volpi . Coppa Volpi per la ...

Cailee Spaeny ritira la Coppa Volpi con il caschetto short Io Donna

Dai bagliori dell'abito blu elettrico di Caterina Murino al fascino del total black di Maggie Gyllenhaal, i look indimenticabili della serata finale al Festival di Venezia 2023.Tuttavia, le polemiche sono scoppiate in seguito all’assegnazione del premio per la miglior interpretazione femminile a Cailee Spaeny, per il suo ruolo in “Priscilla”. Molti avevano scommesso su Emma ...