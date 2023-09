Caduta Libera | chi è il campione Giuliano e quanto ha vinto | montepremi di oggi lunedì 11 settembre 2023

Ma soprattutto con ordini ina doppia cifra: - 11,7% rispetto a giugno, - 10,5% in termini tendenziali. Medie abbattute in particolare dalla debolezza europea, con le commesse piazzate ...... Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.046.000 telespettatori (20.4%) nella prima parte e 3.176.000 nella seconda (25.9%); Canale 5:Story ha raccolto 1.543.000 spettatori (16.4%) ...E ancora: Canale 5,: 1.753.000 spettatori (14,9%);. Canale 5,Inizia la sfida: 1.543.000 spettatori (16,4%);. Rai 3, Blob : 618.000 spettatori (4,1%);. Rete 4, Tempesta ...

Caduta Libera, cosa succede quando i concorrenti cadono e cosa c’è (davvero) sotto la botola Velvet Style

Lunedì 4 settembre è stata la data in cui anche Caduta Libera ha ripreso a pieno regime su Canale 5. Il programma preserale, in onda alle 18.45, ha generato in pochi giorni un discreto successo con ...La decisione che ha scosso Wall Street: come la partenza del CEO sta influenzando il valore delle azioni Alibaba ...