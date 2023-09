Cade da un’altezza di cinque metri | paura per un muratore di Pantigliate

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il giovane, di 19 anni, stava eseguendo delle operazioni di manutenzione sul tetto di una palazzina a Melzo. Non è in pericolo di vita

Nell'impatto sono morti il pilota epasseggero sull'aereo, mentre quattro persone che assistevano allo show sono rimaste ferite, tra cui tre con gravi ustioni, secondo quanto riferito da una ...Soccorso grazie alla telefonata di una passante, che lo ha visto a terra con una vistosa ferita alla testa, è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza, in gravi condizioni per...... di cui oggiil 22esimo anniversario, sono state identificate: si tratta diuomo e una donna, che fanno arrivare la lista delle vittime a 1.649.

Cagliari, cade tra gli scogli per un malore: soccorsa una 57enne La Nuova Sardegna

L'incidente, la rinascita e il campionato europeo in concomitanza con la MotoGP e la SBK: la storia del motociclista toscano, che abbiamo intervistato nel corso di un evento BMW ...I risultati e il programma della seconda giornata di Serie C. Lunedì 11 settembre quattro i posticipi nel girone C. La panoramica completa.