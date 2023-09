Bufera Vannacci | nuovo ruolo in vista? Le parole di Crosetto

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023)Robertoinper il generale? Gli ultimi aggiornamenti che il ministro della Difesa, Guido, ha rivelato Arrivano delle importantissime novità in merito alla vicenda che vede come protagonista Roberto. Ovvero il generale dell’esercito salito alle cronache per via del suo libro “Il mondo al contrario” dove esprime delle affermazioni omofobe e non solo che hanno fatto molto rumore e discutere. Nel frattempo, come ribadito pocanzi, è stato lo stesso Guidoad annunciare le nuove mosse che il governo è pronto ad effettuare. Il ministro della Difesa, Guido(Ansa Foto) Notizie.comIl ministro della Difesa ne ha parlato durante un intervento ad una festa del ‘Fatto Quotidiano‘ ...