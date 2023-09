Bucce di banana | mettile in una bottiglia Se le usi così non le butterai mai più

Leggi su donnaup

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il riciclo è un procedimento fondamentale per vivere meglio nell’ambiente che ci circonda e allo stesso tempo per risparmiare qualche soldino. Proprio per questo motivo qui in questa pagina è possibile scoprire come riciclare lediche solitamente buttiamo nella spazzatura con gli altri rifiuti organici. Buttare lediè un grande spreco infatti possono essere riciclate per più di un motivo. Possono trasformarsi, lavorate nel giusto modo, in prodotti per la cura dei capelli e della pelle e anche in fertilizzanti per le piante. Utilizzare ledi banane per fertilizzare le piante è la scelta più comune in quanto contengono vitamine e sali minerali come potassio e magnesio che rendono le piante vigorose e belle. Inoltre queste proprietà sono perfette anche per i capelli e ...