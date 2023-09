Bruno Vespa bum bum | Fazio | esperto in contratti

(Di lunedì 11 settembre 2023) È insuperabile solo quando parla male dei colleghi, è ilpiù limpido, quello che la Rai, purtroppo, non ci mostra. Si presentava la nuova stagione della sua striscia quotidiana, Cinque minuti, stasera su Rai 1, ma anche di Porta a Porta, domani sera su Rai 1 (è doppio, ne paghi uno ma ne hai due) quando la metamorfosi si è consumata. Era sempre, ma sembrava Nicola Porro, quello della Zuppa. I giornalisti chiedono adi Fabiospiega cheè unin liquidazioni: “Temo chesia molto caro sennò gli chiederei delle lezioni su come si gestiscono i. Biagi era molto bravo a gestire le liquidazioni,è un grandissimo ...

E' il migliore, che purtroppo la Rai non ci fa vedere È insuperabile solo quando parla male dei colleghi, è ilpiù limpido, quello che la Rai, purtroppo, non ci mostra. Si ...La stretta attualità, la cronaca, la politica con i suoi protagonisti.torna in onda su Rai1 con Porta a Porta . Nella "terza Camera" televisiva, come qualcuno ribattezzò il longevo e prestigioso talk show, il giornalista aquilano approfondirà anche quest'...Ad annunciarlo è lo stesso ideatore e conduttore del programma,, 79 anni, presentando nella sede Rai di viale Mazzini anche l'altra sua creatura televisiva, Cinque minuti , quest'ultima ...

Porta a Porta, Bruno Vespa parte con Giorgia Meloni: ospiti, orario e novità Adnkronos

Riparte con "Porta a Porta" e "Cinque minuti", ma parla di tutto e tutti. Da Fazio all'Annunziata, fino a Viale Mazzini. E' il migliore Vespa, che purtroppo la Rai non ci fa vedere ...Roma, 11 set. (askanews) – Ripartono questa settimana i due programmi di approfondimento giornalistico condotti da Bruno Vespa su Rai1: “Cinque minuti”, alla sua seconda stagione (in onda dal lunedì ...