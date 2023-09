Brigate Rosse | i parenti di una vittima fanno ricorso alla Cedu contro la negata estradizione

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo il no della Francia all’di dieci terroristi delle, i familiari di una delle vittime si appellanogiustizia europea. A farsi avanti con unpresentatoCorte europea dei diritti dell’uomo () nelle scorse settimane sono stati idi Michele Granato, l’agente di polizia ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’imboscata delle Br il 9 novembre 1979. In una sentenza del 28 marzo 2023 la Corte di cassazione francese aveva reso definitivo il diniegorichiesta dipresentata dallo Stato italiano il 28 gennaio 2020 per dieci terroristi degli anni Settanta rifugiati a Parigi, lasciando aidelle vittime l’ultima spiaggia del ...

