Brando di Uomini e Donne è figlio d’arte | chi è la zia attrice e cosa facevano i suoi nonni?

Leggi su donnapop

(Di lunedì 11 settembre 2023)è uno dei nuovi tronisti di. Il giovane, sconosciuto al grande pubblico, ha fatto il suo ingresso, per la prima volta, in uno studio televisivo durante la prima registrazione del programma, avvenuta giovedì 24 agosto 2023. Il suo video di presentazione, però, ha già fatto il carico di critiche. In particolare per...