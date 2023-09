Una gigantesca'Assassini. Basta appalti', in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli ... l'azienda per la quale lavoravano i cinque operai uccisi dal treno a(...... Cisl e Uil del Piemonte scioperano lunedì 4 Il mondo sindacale reagisce alla strage di, ...delle tutele sul lavoro" Il sindacato parla "dell 'ennesimo episodio di una storia già, ...... è il fratello maggiore di Kevin, il più giovane degli operai morti nella strage di, il ... se quanto si vede in quel video sia un'eccezione o non piuttosto una prassi none diffusa ...

Brandizzo: scritta 'assassini' davanti all'azienda vercellese Euronews Italiano

Una gigantesca scritta 'Assassini. Basta appalti', in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli sulla strada davanti all'ingresso della Sigifer, l'azienda per la quale lavoravano i ...che grazie all’impegno dell’associazione Una Finestra Su Brandizzo (che ringrazio di cuore), sta andando avanti e si stanno raccogliendo risorse per questa nostra famiglia brandizzese che dobbiamo ...