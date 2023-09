Brandizzo | la scritta “Assassini” davanti alla sede della Sigifer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una– Basta appalti” è comparsa, l’azienda di Vercelli che aveva in appalto i lavori ain provincia di Torino, dove cinque operai sono morti in un incidente ferroroviario. Accantoparole una piccola stella a cinque punte. Per la strage i pubblici ministeri hanno indagato Andrea Girardin Gibin, capocantieresocietà, e il tecnico di Rfi Antonio Massa. La settimana scorsa negli ufficiprocura eporediese sono stati sentiti alcuni dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda vercellese. Questa sera nel Duomo di Vercelli è in programma una veglia di preghiera convocata dall’arcivescovo Marco Arnolfo. Foto copertina da: La Stampa ...

Una' Assassini - Basta appalti ' è comparsa davanti alla sede della Sigifer, l'azienda di Vercelli che aveva in appalto i lavori ain provincia di Torino, dove cinque operai sono morti ...Una gigantesca'Assassini. Basta appalti', in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli ... l'azienda per la quale lavoravano i cinque operai uccisi dal treno a(...... Cisl e Uil del Piemonte scioperano lunedì 4 Il mondo sindacale reagisce alla strage di, ...delle tutele sul lavoro" Il sindacato parla "dell 'ennesimo episodio di una storia già, ...

Brandizzo, scritta 'assassini' davanti all'azienda vercellese Agenzia ANSA

Una gigantesca scritta 'Assassini. Basta appalti', in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli sulla strada davanti all'ingresso della Sigifer, l'azienda per la quale lavoravano i ...che grazie all’impegno dell’associazione Una Finestra Su Brandizzo (che ringrazio di cuore), sta andando avanti e si stanno raccogliendo risorse per questa nostra famiglia brandizzese che dobbiamo ...