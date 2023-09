Proseguono lesull'incidente ferroviario diche è costato la vita a 5 operai. Il luogotenente Andrea Pellegrini della guardia di finanza è stato nominato come perito per l'estrazione dei dati ...Inizia oggi la terza settimana diche la procura di Ivrea sta portando avanti per far luce sulla tragedia ferroviaria avvenuta anella notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi. E la prima incombenza verrà formalizzata ...Intanto lesulla strage divanno avanti: la magistratura indaga per capire se lavorare senza autorizzazioni fosse prassi consolidata. Da quanto emerso finora pare infatti che le ...

Brandizzo, indagini si concentrano sulla scatola nera del treno: nominato il perito Sky Tg24

“Anche nei momenti più tragici, non mancano gli sciacalli e i truffatori - scrive il sindaco - nessuno del Comune o dell’associazione ‘Una Finestra su Brandizzo’ o altri passa a chiedere soldi al ...Una gigantesca scritta 'Assassini'. Basta appaltì, in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli sulla strada davanti all'ingresso della ...