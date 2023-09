Bper Banca | Cecilia Bavera responsabile direzione territoriale Emilia Est - Roma

Bologna, 11 set. - Cambio al vertice nella direzione territoriale Emilia Est - Romagna di, che include le province di Bologna, Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì - Cesena: Cecilia Bavera da oggi è la nuova responsabile. Prende il posto di Massimo Biancardi, che va ad assumere ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...

Bper Banca, Cecilia Bavera nuova Responsabile direzione territoriale Emilia Est-Romagna ForlìToday

Prende il posto di Massimo Biancardi, che va ad assumere altri importanti incarichi nell'ambito della direzione generale della Banca, all’interno della direzione imprese ...Kuhn (BPER Banca): “Siamo felici che Cecilia Bavera faccia parte della squadra e che possa mettere a disposizione la sua professionalità” ...