Bper Banca | Cecilia Bavera responsabile direzione territoriale Emilia Est-Roma

(Di lunedì 11 settembre 2023) Bologna, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Cambio al vertice nellaEst-gna di, che include le province di Bologna, Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena:da oggi è la nuova. Prende il posto di Massimo Biancardi, che va ad assumere altri importanti incarichi nell'ambito dellagenerale della, all'interno dellaimprese., 48 anni, nata nella provincia di Varese, con un percorso di studi umanistico e scientifico, nel corso della sua carriera ha operato in ambito commerciale per Bpm prima e poi per Banco Bpm, ricoprendo negli anni ruoli di ...

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...

Bper Banca, Cecilia Bavera nuova Responsabile direzione territoriale Emilia Est-Romagna ForlìToday

Prende il posto di Massimo Biancardi, che va ad assumere altri importanti incarichi nell'ambito della direzione generale della Banca, all’interno della direzione imprese ...Kuhn (BPER Banca): “Siamo felici che Cecilia Bavera faccia parte della squadra e che possa mettere a disposizione la sua professionalità” ...