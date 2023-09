(Di lunedì 11 settembre 2023) Piazze asiatiche per lo più in, mentre gli investitori attendono i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e gli ultimi elementi sulla congiuntura della Cina

mostra un - 0,18% alle 04:50 e continua gli scambi a 32.547,74 punti. 11 - 09 - 2023 04:50Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,95%, dopo aver aperto a 32.916,25 punti. 11 - 09 - 2023 02:25Indice Nikkey +0,26% a quota 32.690,54 all'apertura pomeridiana. 11 - 09 - 2023 05:38

Borsa, Tokyo apre in leggero rialzo. Bank of China immette liquidità per 29,8 mld Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in leggero aumento, sostenuta dalla tenuta degli indici azionari Usa, mentre si attenuano i timori di una nuova stretta monetaria della Federal ...