Borsa | Milano risale +0 | 8% | prosegue la corsa delle banche

Torna a salire Piazza Affari al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,85% a 28.476 punti. Sale a 175,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...Tra i best performers di, in evidenza Saipem (+3,79%), Intesa Sanpaolo (+2,94%), Pirelli (+2,64%) e Banco BPM (+2,49%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati , che ...si conferma la migliore (+0,84%), pur se sotto i massimi di giornata, restano piu' indietro Parigi (+0,62%) e Francoforte (+0,6%). Londra sale dello 0,2%, Madrid dello 0,49%. In settimana, ...

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Torna a salire Piazza Affari al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,85% a 28.476 punti. Sale a 175,5 punti il differenziale tra Btp e Bund ...Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib a +0,85%. Btp-Bund decennali a +175,5 punti. Banche in crescita su ipotesi modifiche decreto Asset. Saipem maglia rosa del paniere, bene ...