Borsa | Europa rallenta con le stime di crescita Ue riviste al ribasso

(Di lunedì 11 settembre 2023) del Pil per l'Italia in calo a +0,9% nel 2023 e +0,8% nel 2024 (da +1,2% e +1,1%). Il meeting dell'Eurotower giovedì spacca gli analisti tra coloro che prevedono tassi invariati e coloro che invece si aspettano un rialzo di 25 pb

Borsa, Europa rallenta con le stime di crescita riviste al ribasso Il Sole 24 ORE

Nella Ue previsti invece rispettivamente +0,8% e +1,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 set - La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita del pil nell'area euro e nella Ue pe ...Il periodo di adesione terminerà alle ore 17.30 del 15 settembre e la data di pagamento sarà il giorno 22 settembre 2023.