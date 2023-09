Borsa | Europa positiva in rialzo | Parigi +0 | 48% | Londra +0 | 52%

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,48% a 7.275 punti, Londra lo 0,52% a 7.516 punti, Francoforte lo 0,38% a 15.799 punti e Madrid lo 0,44% a 9.406 punti. . ..."Il tema cruciale oggi è come regolamentare una tecnologia in rapidissima trasformazione", ha sottolineato la Presidente della UE Ursula v on der Leyen, ribadendo "l'ha il compito, assieme ai ...Archiviata una settimana di ribassi (Milano e' stata la peggiore con un - 1,5%), le Borse europee cercano un avvio in rialzo. Il filo conduttore, come gia' nelle sedute precedenti, e' il persistente ...

