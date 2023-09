Borsa | Europa poco mossa | pesano le stime Ue | Milano +0 | 55%

Appaiono poco mosse le principali borse europee al passaggio di metà seduta, per effetto delle stime in ribasso dell'Ue. Milano riduce il rialzo allo 0,55%, Francoforte e Parigi allo 0,25%, Madrid ...Dopo aver criticato per anni l'austerità, questa maggioranza si vuole accreditare agli occhi dei possibili nuovi alleati ine quindi gioca a tirare i cordoni della, lasciandola aperta ...A Piazza Affari bene le banche. Gas in rialzo . La Commissione Ue ha tagliato le stime di crescita dell'Eurozona e dell'Italia per quest'anno e il prossimo, ma la delusione degli investitori e' durata ...

Exor, la holding della famiglia Agnelli, smentisce la notizia diffusa dai media secondo cui sarebbe in vendita la Juventus Football Club ...Le principali borse europee si muovono poco a metà seduta. Milano +0,55%, Francoforte e Parigi +0,25%, Madrid +0,11%, Londra pari. Future Usa positivi, dollaro debole. Btp-Bund decennali a 175,6 punti ...