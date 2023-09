(Di lunedì 11 settembre 2023) Listini contrastati in avvio di settimana per le principali borse die Pacifico, dopo il rialzo dell'in Cina e l'annuncio del governatore della BoJ sul possibile abbandono dei tassi ...

Listini contrastati in avvio di settimana per le principali borse die Pacifico, dopo il rialzo dell'inflazione in Cina e l'annuncio del governatore della BoJ sul possibile abbandono dei tassi negativi in Giappone. Gli occhi degli investitori invece sono puntati ...Così, nonostante un'debole (Tokyo ha chiuso in calo dello 0,4%), i future dell'Euro Stoxx 50 ... Tokyo chiude in calo Chiusura in calo per ladi Tokyo con l'indice Nikkei che ha chiuso ......la quotazione dell'"oro azzurro" si è impennata fin dall'avvio delle contrattazioni alla... Secondo le previsioni, la domanda di metano increscerà in concomitanza con la minore offerta, ...

Borsa: Asia contrastata, l’inflazione premia Shanghai, giù Tokyo La Sicilia

