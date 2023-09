Bollette | il salasso non è finito Il problema è legato al costo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si va verso un autunno e un inverno bollente, ma il meteo non c'entra. A incidere saranno invece i costi di luce e gas, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Ambiente: "Stoccaggio del gas a buon punto, inverno senza problemi”, aveva affermato Pichetto Fratin a fine luglio. Sì, ma a che prezzo? "Oscillazioni di prezzo saranno contenute non ci attendiamo esplosioni", rispondeva la scorsa settimana ai cronisti che gli chiedevano il perché dell’aumento medio del 2,3% sulledel gas di agosto. Probabilmente - si legge su Il Fatto Quotidiano - il ministro ha ragione: gli stoccaggi sono pieni e se l’Algeria continuerà a mandarci gas in più per tutto l’anno, se il TAP funzionerà a pieno regime e se le navi di gas liquido arriveranno regolarmente non ci saranno "esplosioni". Segui su affaritaliani.it

Basti pensare che fare la spesa è diventato une molti italiani hanno dovuto cambiare i ... Anche per ledi luce e gas si aspetta un sostegno sempre per le famiglie a basso reddito: ...Un. Per questo in praticamente tutti gli istituti superiori romani in questi giorni i ... Caro, a Roma si mangia meno per pagare luce e gas I mercatini degli studenti per trovare libri ...I panettieri superstiti fanno i conti conalle stelle e prezzi delle materie prime ancora troppo elevati. E i clienti non ringraziano nemmeno nei market: 3,99 o 4,99 al chilo per varie ...

Bolletta del gas in aumento: in arrivo un vero salasso per le famiglie theWise Magazine

Nuova tegola sulla testa degli italiani, le bollette del gas torneranno a salire in maniera drammatica: ecco le cifre Aumenti e rincari che sembrano non avere fine. Li subiamo da mesi ormai e dopo una ...Il documento che monitora i prezzi del gas Arera riporta un aumento del 2,3% da luglio ad agosto 2023 per una famiglia con consumi medi ...