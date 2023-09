(Di lunedì 11 settembre 2023) Un bambino di 18 mesi è statoferito ine poi è morto oggi, lunedì 11 settembre 2023, a Portogruaro, in provincia di Venezia. Il fatto è successo intorno alle ore 18:30 del pomeriggio oggi: il bambino è statoincon un ematoma alla testa ed è stato portato dai...

Le lesioni sono compatibili con la 'Sindrome da bambino scosso': di cosa si ...Avevaun portafogli per terra , con contanti e bancomat, e lo aveva consegnato ai ... un 'gigante buono' di 52 anni A Rimini il funerale di Samuel, ilmorto nella tragedia di Bados Nuovo ...... giunte presso la Centrale Operativa, di persone che chiedevano aiuto per la scomparsa di un, ... Dopo circa un'ora i Carabinieri hannoil bambino rannicchiato dietro una porta della casa ...

Bimbo trovato agonizzante in strada: muore in ospedale poco dopo Today.it

Un bambino di 18 mesi è stato trovato ferito in strada e poi è morto oggi, lunedì 11 settembre 2023, a Portogruaro, in provincia di Venezia. Il fatto è successo intorno alle ore 18:30 del pomeriggio o ...Dramma nel Veneziano. Un bambino di 18 mesi è morto verso le 18.30 di oggi, lunedì 11 settembre, a Portogruaro. Il piccolo è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ...