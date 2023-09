Bimbo di tre mesi morto | madre arrestata a Rovigo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una donna di nazionalità marocchina e residente in Provincia diè stata, su richiesta della Procura della repubblica, per maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del ...

... per maltrattamenti aggravati nei confronti del proprio figlio dimesi , morto la scorsa ... I traumi riscontrati sul piccolo sarebbero quelli del cosiddetto 'scosso'.morto a Rovigo, il ...All'origine del caso, la segnalazione trasmessa dall'ospedale di Padova relativa al decesso di undimesi per "evidenza di traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico - ...... con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del figlio dimesi, morto ... i traumi riscontrati sul piccolo sarebbero quelli del cosiddetto 'scosso '. Il referto dell'...

Bimbo di tre mesi muore, la madre arrestata per maltrattamenti ilgazzettino.it

Il piccolo è deceduto la scorsa settimana all'ospedale di Padova. La donna, di origini marocchine ma residente a Rovigo, non è riuscita a dare spiegazioni credibili agli investigatori.