Bimbi a scuola | ecco i consigli dei pediatri per iniziare bene l’anno

(Di lunedì 11 settembre 2023) Qualcuno è già tornato tra i banchi. Si riprendono i ritmi, suonano le campanelle, bisogna dimenticare le vacanze e riprendere a studiare ed impegnarsi per migliorare. Lariparte. Ed è importante ricordare che per più di 8 milioni die giovani bisogna ricominciare. Come?deidi famiglia della Federazione Italiana Medici(FIMP). Fondamentale, a detta degli esperti, è prestare attenzione ai ritmi, alle modalità di assunzione del cibo e soprattutto al tempo da trascorrere in famiglia. I pochi o tanti minuti da condividere nel nucleo familiare debbono davvero essere di qualità. Per ilssere dei più piccoli e dei genitori. Perché è importante riprendere i ritmi Dormire il giusto numero di ore eè ...

Anche l'assessore Elisa Torrisi ha rivolto un augurio aie a tutto il personale della. "Per me è un'emozione essere qui oggi " ha detto - Vi auguro un buon anno scolastico. Apprendete ...... ma questi locali sono stati adattati in maniera perfetta per accogliere idelle elementari, che sono contenti di trovarsi qui. E per laè un valore aggiunto perchè sono stati sistemati ...... lo spettacolo 'Tra le radici germogli', realizzato nello scorso anno scolastico, ha avuto un pubblico di più di 900 alunni e docenti dellaprimaria, e il patrocinio di Provincia e Comune di ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Un nuovo primo giorno di scuola per mio figlio Adriano e per tanti altri bambini e bambine. Sempre la stessa emozione, sempre la stessa frizzante atmosfera. Peccato che ...