Bimba scomparsa a Firenze | si scaverà dentro l’ex hotel per cercare tracce di Kata

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Sil'exAstor di via Maragliano perpossibilidileya, la bambina peruviana di 5 anninel nulla da oltre tre mesi. Forse già questa settimana i carabinieri, coordinati dai magistrati Luca Tescaroli e Christine von Borries della Procura di, titolari delle indagini, svolgeranno nuove ricerche nell'albergo dismesso dove lo scorso 10 giugno èla, dove viveva con la sua famiglia e altre decine di persone occupanti abusivi dell'edificio. Quella imminente sarà una ricerca più invasiva rispetto a quelle condotte nel corso del mese di giugno. Nel frattempo, la Procura ha formalizzato una richiesta di rogatoria in Perù per acquisire alcune ...