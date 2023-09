Biglietti Napoli-Real Madri | in vendita da domani | tre fasi | tutte le info

La vendita deiper la partitavs Real Madrid si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), ...L'attesa sta per finire: domani a partire dalle ore 12 saranno in vendita iper la sfida- Real Madrid , seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in programma al Maradona martedì 3 ottobre alle ore 21 . La vendita dei tagliandi si articolerà ...Calendario: Martedì 17 ottobre 2023, Bari " Palaflorio Mercoledì 18 ottobre 2023," ... Assago (Mi) " Mediolanum Forum Isono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le ...

Biglietti Napoli-Real Madrid: curve a 45 euro, distinti a 120 per abbonati e fidelity card - ilNapolista IlNapolista

Fabrizio Cappella ha parlato del momento in casa Napoli e del mancato utilizza del brasiliano Natan da parte di Garcia.NAPOLI - SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 12 Settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per la prima gara casalinga dei gironi di Champions League, Napoli-Real Madrid, che si ...