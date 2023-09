Biden | l' 11 settembre cambiò la storia ma non il carattere Usa

"Oggi ricordiamo le 2.977 vite preziose che ci sono state rubate l'11e riflettiamo su tutto ciò che è andato perduto nel fuoco e nella cenere quella mattina". Lo ha scritto su X Joein occasione del 22esimo anniversario degli attentati. "Quel giorno è ...La First Lady Jillvisiterà il Memorial al Pentagono, assieme al segretario alla Difesa Lloyd Austin. Il secondo gentiluomo Doug Emhoff visiterà Shanksville in Pennsylvania. . 112023112023 In un articolo nel Washington Post del mese di gennaio del corrente anno Eric Adams, ... Adams ha fatto richiesta all'amministrazione di Joedi concedere Temporary Protective ...

11 settembre, Biden ricorda cambiamento storico, ma non carattere USA QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, 11 set. (askanews) - La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è arrivata a Ground Zero, il memoriale che ricorda le vittime dell'attentato ...«Oggi ricordiamo le 2977 vite preziose che ci sono state rubate l'11 settembre e riflettiamo su tutto ciò che è andato perduto nel fuoco e nella cenere quella mattina». Lo ha scritto su X Joe Biden in ...