Bessie Coleman | la prima donna pilota di origine afroamericana

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 settembre 2023) La chiamavano Queen Bess, Elizabeth, perché una regina lei lo era davvero. Certo, non indossava abiti sfarzosi e lussuosi e, né tantomeno abitava in un grande castello insieme al suo principe azzurro. Ma aveva imparato a sognare, e di conseguenza a volare, come mai nessunaaveva fattodi quel momento. La sua storia è arrivata fino ai nostri giorni come un’eredità, preziosa e straordinaria, che noi donne dobbiamo raccogliere come esempio di coraggio e di tenacia, per ricordarci che sono nostri il diritto e il dovere di sognare. Sempre. Chi era Elizabeth “Soprannominata Bravee Queen Bess, Elizabethè stata un’aviatrice statunitense, la...