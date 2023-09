Berlusconi | figli accettano l' eredità | nel pomeriggio firma ad Arcore

AGI - Idi Silviohanno deciso di accettare l'eredità del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. A quanto si apprende da fonti finanziarie la firma degli atti relativi è attesa per oggi ...I cinquedi Silvioaccettano pienamente il testamento del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. La firma degli atti relativi all'accettazione dell'eredità è attesa per questo pomeriggio ad ...Accordo raggiunto tra i cinquesull'eredità di Silvio, con la firma agli atti prevista per oggi 11 settembre. Gli eredi andranno così ad accettare pienamente il testamento del padre, con le ultime volontà indicate ...

I figli di Berlusconi accettano l'eredità AGI - Agenzia Italia

