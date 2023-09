Berlusconi | eredità accettata | Marina e Pier Silvio al comando

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quello cheha lasciato ai figli, Barbara, Eleonora e Luigi si può conteggiare in oltre cinque miliardi tra società quotate, grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d’arte e liquidità

L'accordo raggiunto tra i cinque fratelli, infatti, prevede che le quattro holding lasciate inda Silvio(Italiana I, II, III e VIII) vadano per il 29,1% ciascuno a Marina e Pier ...Tutti e cinque i figli di Silviopagheranno le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi , secondo la ripartizione prevista dall'. Cio' significa, ...Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigirendono noto di aver accettato l'del loro padre "interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa ...